PRIMAVERA 1 – Napoli-Sassuolo 1-1, ecco le pagelle de “ilnapolionline.com”

Dopo la sconfitta di Empoli, il Napoli Primavera cercava il riscatto tra le mura amiche, contro il Sassuolo dell’ex azzurro Bigica. Gli ospiti passano subito in vantaggio con un diagonale preciso da parte di Mata. La squadra di Frustalupi provano una reazione, ma manca la precisione con Di Marco, di piede e a seguire di testa. L’occasione migliore è nei piedi di Saco sotto porta, ma spreca clamorosamente. Nella ripresa i neroverdi hanno l’occasione per raddoppiare con Mata, ma Idasiak si supera e devia in calcio d’angolo. Il match sembra andare sulla via di Reggio Emilia, ma Di Dona realizza con un tiro a giro e batte Zacchi. Dopo la sosta gli azzurrini giocheranno sul campo del Torino

Marcatori: 4′ Mata (S), 90’+4′ Di Dona (N)

Napoli: Idasiak 7, Hysaj 6, Barba 6, Costanzo 6,5, Marchisano 6,5 (83′ De Pasquale s.v.), Saco 6, Spavone 6, De Marco 6,5 (71′ Di Dona 7), D’Agostino 6, Cioffi 6, Ambrosino 6,5 (83′ Pesce s.v.). A disp: Boffelli, Gioielli, Marranzino, Mane, Pontillo, Spedalieri, Giannini, Toure, Mercurio. All: Frustalupi 6,5

Sassuolo: Zacchi 6,5, Paz 6, Flamingo 6, Miranda 6, Pieragnolo 6, Abubakar 6,5 (83′ Zalli s.v.), Zenelaj 6, Aucelli 6, Ferrara 6 (64′ Kumi 5,5), Samele 5,5 (64′ Diawara 5,5), Mata 6,5 (78′ Daniels s.v.). A disp: Bonucci, Rosa, Cehu, Arcopinto, Macchioni, Citarella, Casolari, Forchignone. All: Bigica 6

Ammoniti: Samele (S), Ferrara (S), Paz (S), Saco (N)

Arbitro: sig. Vergaro della sez. di Bari.