Petagna riserva di lusso ha già fatto il 75% di presenze

Da Malcuit titolare solo contro il Leicester e Lobotka (dal primo minuto con Venezia e Genoa) ai soliti Di Lorenzo e Koulibaly sempre al loro posto, chiunque ha avuto la sua occasione. Anche Demme, destinato a ben altro ruolo questa estate prima dell’infortunio a Dimaro (che comunque è a già a cinque presenze). Alla fine, tenendo conto delle cinque sostituzioni, il dato che colpisce è anche Petagna, riserva di lusso, è già a quota 12 presenze (su 15 gare). E lo stesso vale per Elmas, sempre in campo anche da subentrante, Politano e Lozano. Alla fine, la conseguenza è anche un’altra: sono andati a segno fino ad adesso ben 12 calciatori diversi. A testimoniare la cooperazione assoluta. Perché poi le cifre dicono che Osimhen è cannoniere della squadra con 9 gol (5 in campionato, dove è solo ottavo nella classifica dei bomber guidata da Ciro Immobile) poi dietro di lui c’è Insigne a 5 e poi via tutti gli altri, con Ruiz, Zielinski e Lozano a tre reti. P. Taormina (Il Mattino)