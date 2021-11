Parcheggio del Maradona: il Comune vuole recuperare l’area

Parcheggio dell’ex San Paolo: il Comune è intenzionato a recuperare l’area di sosta del sottopasso di Fuorigrotta.

Costruito e inaugurato per Italia ’90, il parcheggio del Maradona è stato accantonato subito dopo la fine dei mondiali, ben trentuno anni fa. Le prospettive per la rinascita dell’area, al momento, non mancano. Il parcheggio insomma, sebbene murato e immerso nell’immondizia del sottopasso, non sembra cadere a pezzi. «Appoggio assolutamente il fatto che i media stiano affrontando la questione – spiega l’assessore Cosenza – perché è assurdo l’inutilizzo del parcheggio da oltre 30 anni. La volontà politica del sindaco è molto chiara, in merito. Io e l’assessore allo sport Emanuela Ferrante stiamo facendo un preciso quadro ricognitivo della struttura e del relativo stato amministrativo. Dopo che avremo tutti questi dati, potremo affrontare il discorso in maniera non astratta». Quell’area dello stadio appartiene al Comune. «Stiamo mettendo le basi per intervenire – dice Ferrante – ho chiesto ai dirigenti di reperire la piantina degli anni 90 e di informarmi su eventuali ostacoli burocratici alla messa in funzione dell’area, per poi procedere col progetto. Anche se la piantina non dovesse essere recuperata, nelle prossime settimane farò un sopralluogo nei parcheggi dell’ex San Paolo. Visiterò anche gli altri impianti sportivi napoletani per osservarne le condizioni e le eventuali criticità».