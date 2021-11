Ore decisive per i tre azzurri recuperati, la decisione sarà “last minute”

Nessuno adesso si sbilancia: saranno queste le ore decisive per capire se Insigne, Fabian e Osimhen saranno disponibili domani. L’impressione è che Fabian possa farcela a essere titolare mentre Insigne potrebbe andare in panchina come con la Salernitana. Il vero dubbio riguarda Osimhen: Spalletti non vorrebbe rischiarlo. Ma è chiaro che qui c’è in ballo anche un’altra questione: se non dovesse essere convocato, il Napoli e la federazione nigeriana dovranno discutere sulla necessità di far mettere in viaggio l’attaccante. Il Napoli che affronterà domani il Verona avrà pochi dilemmi in difesa, dove Juan Jesus prenderà il posto dello squalificato Koulibaly, giocando per la prima volta titolare al centro della difesa. Fino ad adesso ha giocato, dal primo minuto, sempre da terzino sinistro. Una prova del fuoco. Diciamo che oggi la faccenda sarà chiara. Non avrà problemi di nazionale ancora una volta Fabian Ruiz, ancora una volta escluso dalla lista del ct Luis Enrique. P. Taormina (Il mattino)