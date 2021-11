Napoli-Verona, probabili formazioni: ballottaggio tra Zielinski e Mertens

Osimhen, Insigne e Fabian Ruiz si sono allenati in gruppo a Castel Volturno: tutti e tre sono da considerare recuperati per il match di domenica al Maradona contro il Verona. Luciano Spalletti prenderà domani dopo la seduta di rifinitura a Castel Volturno l’ultima decisione del loro impiego dal primo minuto che a questo punto appare molto probabile.

Saranno diverse le novità nel Napoli rispetto alla squadra che è scesa in campo in Europa League contro il Legia Varsavia. In porta torna Ospina al posto di Meret, in difesa il terzino sinistro sarà Mario Rui, assente per squalifica nel match di Varsavia. Da centrale difensivo è Juan Jesus il candidato numero uno alla sosituzione dello squalificato Koulibaly per giocare in coppia con Rrhamani. il brasiliano si è disimpegnato bene nel ruolo di terzino sinistro (al posto di Mario Rui contro il Legia) dano una buona risposta sotto tutti i punti di vista. Terzino destro Di Lorenzo, l’unico che finora ha giocato tutte le partite del Napoli, sia di campionato che di Europa League, dal primo all’ultimo minuto.

A centrocampo torna Fabian Ruiz in coppia con Anguissa, anche se il tedesco Demme ha giocato un match molto convincente contro il Legia Varsavia e potrebbe ancora trovare spazio dall’inizio o comunque a partita in corso. Ha fatto bene nello spezzone di partita in Polonia anche Lobotka e anche lo slovacco potrebbe essere impiegato per uno spezzone di gara.

In attacco candidati al rientro Osimhen e Insigne, che hanno saltato per affaticamenti muscolari le ultime due sfide contro Salernitana e Legia Varsavia. A destra tocca a Politano con Lozano che stavolta partirà dalla panchina e da sottopunta il ballottaggio è tra Zielinski, Elmas e Mertens.

