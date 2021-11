Napoli/Verona (Formazioni), Ospina ritornerà tra i pali. Un ballottaggio in difesa per Tudor

Domani allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà l’Hellas Verona per la dodicesima giornata di campionato. Per Spalletti formazione quasi fatta, in vista del match contro gli scaligeri. In porta ritornerà Ospina. Juan Jesus al posto dello squalificato Koulibaly, Mario Rui tornerà a sinistra. A centrocampo spazio di nuovo a Fabian Ruiz. Infine Insigne e Osimhen dovrebbero completare l’attacco assieme a Politano e Zielinski. In casa dei gialloblu, ballottaggio in difesa Dawidowicz in vantaggio su Ceccherini. Dubbio Ilic, problemi alla caviglia.

Fonte: CdS