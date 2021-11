Minuto dopo minuto, migliorano le condizioni fisiche di Mertens

Il belga ora sta bene, aveva bisogno di un po’ di tempo e di giocare qualche partita per ritrovare la condizione: la prima convocazione per lui il 26 settembre nel match contro il Cagliari, quando tornò in panchina e i primo minuti li ha giocati nel finale di partita al Franchi contro la Fiorentina. La prima partita da titolare due settimane fa, il 21 ottobre contro il Legia Varsavia al Maradona e poi in campo dal primo minuto nel derby dell’Arechi contro la Salernitana: giovedì sera a Varsavia ha lasciato il segno negli ultimi venti minuti del match non solo per il rigore messo a segno ma anche per altre giocate importanti. R. Ventre (Il Mattino)