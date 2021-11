Mertens, addio o no, se ne discuterà la prossima primavera

E’ il marcatore assoluto della storia azzurra, è uno dei più amati dal pubblico, è il veterano per eccellenza di questo Napoli, Dries Mertens sta vivendo la sua nona stagione in azzurro. Ed è rientrato alla grande dopo un periodo che l’ha visto lontano dal terreno di gioco a causa di un0intervento alla spalla. Il suo contratto con il club partenopeo scadrà nel 2022 e il suo addio, quindi, potrebbe concretizzarsi a giugno. Lo sottolinea anche Il Mattino. Il discorso relativo al suo futuro non è stato ancora nemmeno abbozzato. Ad ogni modo non c’è fretta, almeno per il momento: la situazione verrà presumibilmente valutata verso la fine della stagione, e di conseguenza occorrerà attendere la primavera per avere un quadro più nitido.