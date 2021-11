Luciano Spalletti: “Osi è il mio Weah. L’obiettivo è Van Basten”

Un brutto e anzi pessimo ricordo Champions, considerando l’epilogo della giornata finale del campionato precedente, ma tutto sommato anche l’ultimo tabù da sfatare dopo aver archiviato quello di nome Juric. Il Napoli che domina in Italia e in Europa, però, non ha paura, non teme e anzi viaggia a velocità altissime, ma va da sé che poter contare innanzitutto su Osimhen, giocatore praticamente unico per caratteristiche, equivarrebbe a un punto a favore di enorme incidenza.

«A chi lo paragono? A Weah», ha detto ieri Spalletti sfilando a CasaCorriere Festival. «Probabilmente è meno tecnico, ma è ugualmente forte dal punto di vista della qualità».

Lusinghiero è dire poco. «Anche Van Basten è più tecnico, ma Osimhen è più giovane e può arrivare a quei livelli».

Benedizione in piena regola per l’Olimpo dei miti, degli dei e degli eroi. Poi, parole al miele anche per un altro tris di azzurri: «A Napoli ho imparato tante cose perché ci sono calciatori del livello di Koulibaly, Insigne e Fabian: loro sanno da soli come si fa».

Fonte: F. Mandarini CDS