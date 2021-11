Luciano Spalletti e i fischi di Roma: “Ho la coscienza a posto”. Scelto il sostituto di K2

Ieri mister Luciano Spalletti, nei pressi di CasaCorriere Festival, Palazzo Reale a Piazza del Plebiscito, è tornato sui fischi dell’Olimpico, durante la sfida contro la Roma e parlato di Koulibaly. «Sua maestà mancherebbe a tutti. Ho la coscienza a posto e comunque pagando il biglietto si può fare ciò che si vuole. Io, però, non porterei mai mio figlio a insultare un adulto allo stadio o a farmi sentire mentre insulto un adulto. È da questi comportamenti che si produce la legittimità a discriminare gli altri e bisognerebbe andare nelle scuole per prepararli prima. Ci si rimane un po’ male: è una cosa deprimente portare i figli a vedere o a fare queste cose». Per quanto riguarda la difesa, il sostituto di K2 per squalifica, vista anche l’assenza per infortunio di Manolas, sarà Juan Jesus contro l’Hellas Verona, per marcare Giovanni Simeone.

Fonte: F. Mandarini CdS