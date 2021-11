Lo Monaco: “Il Napoli è una squadra da ammirare, ma dovrà stare attento al Verona di Tudor”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo: “Il Napoli di Luciano Spalletti è una grandissima squadra, lo ha dimostrato anche l’altra sera contro il Legia Varsavia. Ad un certo punto la squadra polacca non ha saputo più prendere le contromisure, se gli azzurri giocano come sanno non ce n’è per nessuno. E’ una squadra da ammirare, un bel vedere per tutti gli appassionati di calcio.Devo dire che bisogna fare attenzione al Verona di Tudor, perché sono una squadra scorbutica che darà fastidio al Napoli, non ci sono dubbi in tal senso. Inoltre, in squadra, hanno un rompicog*ioni non indifferente come Cholito Simeone, lui è un centravanti atipico, ha la garra del padre, quella tipica argentina. Il Napoli ha un problema endemico sulla fascia sinistra, manca un esterno di ruolo da diverso tempo”. Ha concluso Lo Monaco.