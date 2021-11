Le quote di Napoli/Verona, lo “scherzetto Hellas” vale una fortuna

Il Napoli vede la possibilità di mantenere il primo posto anche durante la sosta per le nazionali e per riuscire nell’intento dovrà battere al “Maradona” una delle squadre più in forma della Serie A, il Verona di Tudor. Il successo per gli uomini di Luciano Spalletti resta comunque il risultato largamente più probabile e si gioca su Stanleybet.ita 1,38; il pari, uscito nell’ultima giornata dello scorso campionato e costato la Champions ai partenopei, vale 4,90; il colpaccio scaligero è fissato a 7.

Fonte: CdS