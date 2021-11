La capolista promossa dalla Lega Calcio per tiri in porta e passaggi, ma penultima in un caso

C’è Lorenzo Insigne: terzo nella classifica della Lega Calcio per passaggi chiave e terzo anche per tiri in porta (35, Osimhen ha tirato 32 volte). Poi ci sono delle curiosità: il Napoli è penultimo in A per cross fatti (come la Lazio, di meno solo il Sassuolo) e per chilometri percorsi in campo, pensate, è al 18esimo posto. Corrono di meno solo il Bologna e la Sampdoria. P. Taormina (Il mattino)