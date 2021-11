Il nuovo ruolo di Mertens ha già dato frutti

A Varsavia è entrato in campo e ha lasciato il segno dopo appena due minuti realizzando con classe e freddezza il rigore del 2-1: ha fatto sua la filosofia di Spalletti e cioè che si può essere decisivi sia partendo dall’inizio che entrando a partita in corso. E Mertens dopo la prestazione sotto tono nel derby all’Arechi contro la Salernitana si è riscattato contribuendo in maniera determinante al successo del Napoli in rimonta contro il Legia. Dries a 34 anni può essere decisivo anche così e cioè con un impiego part time: le sue motivazioni sono a mille e ora è tornato anche in condizione dopo lo stop al quale è stato costretto per l’operazione a giugno (appena terminato l’Europeo) alla spalla. R. Ventre (Il Mattino)