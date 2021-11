Il Matador Cavani ha il fiato di Mertens sulle spalle

Amatissimo dai tifosi azzurri, per tutti è Ciro, il belga entrato nella storia del Napoli: con la rete al Legia Varsavia il bomber di tutti i tempi azzurri è arrivato a quota 136 e l’attaccante dei record proverà a salire sempre più in alto. Ora con 11 reti e una sola lunghezza da Cavani, il miglior cannoniere del Napoli in Europa League e potrebbe prendersi anche questo record Dries che già detiene quello di Champions League (16 reti) e in serie A con 102 reti è al primo posto insieme a Vojak. E ora Mertens vuole proseguire in campionato provando a sboccarsi già domenica contro il Verona: lui e Ounas si sono aggiunti ai marcatori azzurri di questa stagione che ora sono 12 diversi sulle 34 reti totali tra campionato ed Europa League. R. Ventre (Il Mattino)