Giovanni Scotto: “Oltre Bremer un altro obiettivo in difesa per il Napoli”

Il Napoli in attesa di scendere in campo contro l’Hellas Verona, pensa anche ai prossimi obiettivi di mercato, dove certamente si cercherà di rendere la rosa competitiva. Il giornalista Giovanni Scotto aggiorna in merito. “Oltre #Bremer, altro possibile obiettivo per la difesa del #Napoli è Fabiano #Parisi dell’#Empoli. Classe 2000 Terzino sinistro reduce da un infortunio ormai messo alle spalle. In scadenza 2023 non ha ancora trovato posto nell’undici di Andreazzoli ma ieri ha servito un assist”.

Fonte: twitter Scotto