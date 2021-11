De Laurentiis presidente onorario di “Race For The Cure”

Aurelio De Laurentiis ha partecipato questa mattina, in qualità di Presidente Onorario, a “Race For The Cure”, progetto a sostegno della Komen Italia per la lotta ai tumori al seno. De Laurentiis, accompagnato da Kalidou Koulibaly, ha tagliato il nastro per l’inaugurazione del Villaggio che la Komen Italia ha creato a Piazza Plebiscito di Napoli. “Race for the Cure”, la più grande manifestazione mondiale contro il tumore al seno, si snoderà in due giorni di prevenzione che hanno avuto inizio questa mattina con l’inaugurazione il Villaggio della Salute e culmineranno domani con una passeggiata che partirà da Piazza Plebiscito e percorrerà tutte le vie più suggestive della città. Grazie alla rinnovata collaborazione con il Ministero della Cultura mostrando la ricevuta di iscrizione e la Komen Card gli iscritti alla Race di Napoli potranno accedere gratuitamente con un accompagnatore ai principali musei, monumenti e parchi archeologici statali della città. Al fianco di Aurelio De Laurentiis, presenti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla, Presidente del Comitato Regionale Campania della Susan G. Komen Italia e il Presidente di Komen Italia Riccardo Masetti. “Il tema del tumore al seno è molto importante – ha detto De Laurentiis – le donne devono fare prevenzione perchè è l’unico modo efficace per vincere la battaglia. Il male non va curato, bisogna prevenirlo. Ecco perchè la Komen ha installato questo Villaggio, affinchè ognuno gratuitamente possano venire a farsi visitare“

