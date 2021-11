Il Napoli dovrà investire sul mercato per rinforzare quei reparti carenti di organico, come la fascia sinistra ad esempio. Il giornalista de Il Corriere dello Sport Dalla Palma risponde proprio in merito a questa problematica azzurra.: « Sì, ed è un gap che la società ha il dovere di colmare nel mercato di gennaio. Investire subito per riscuotere successivamente, sotto il profilo economico e sportivo».