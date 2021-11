Da Fabian Ruiz a Osimhen, Spalletti oggi farà la sue scelte definitive

Il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti, in vista della sfida di domani pomeriggio alle ore 18,00 contro l’Hellas Verona. Per Spalletti ieri sono arrivate buone notizie dall’infermeria, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen si sono allenati in gruppo. Oggi sarà una giornata decisiva per prendere decisioni definitive sul loro conto. La sensazione è che tutti e tre possono avere ottime chance per vederli in campo contro gli scaligeri. Averli contro la squadra Tudor sarebbe tanta roba, ma solo la seduta di questa mattina scioglierà le varie riserve.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport