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UFFICIALE – I prezzi di Inter-Napoli sono da match di Champions

I prezzi sono da Champions, il più basso è 28 euro

By Alessandro Sacco
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In attesa di giocare la giornata numero 12 di campionato, si pensa già al big-match che si giocherà al “Giuseppe Meazza” di domenica 21 Novembre alle ore 18,00 tra l’Inter e il Napoli. Ecco i prezzi del big-match

 

POLTRONCINA ROSSA CENTRALE € 185
POLTRONCINA ROSSA (O-S) € 155
POLTRONCINA ROSSA (N-T) € 135
PRIMO ROSSO CENTRALE € 110
PRIMO ROSSO € 95
1 ROSSO LATERALE € 55
SECONDO ROSSO CENTRALE € 45
SECONDO ROSSO € 40
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 € 125
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 162 € 125
TRIBUNA ARANCIO 158 € 100
TRIBUNA ARANCIO 164 € 100
POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X € 120
POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE € 100
POLTRONCINA ARANCIO € 80
PRIMO ARANCIO € 65
1 ARANCIO LATERALE LATO BLU € 45
1 ARANCIO LATERALE FAMILY € 45 € 20
SECONDO ARANCIO CENTRALE € 40
SECONDO ARANCIO € 35
SECONDO ARANCIO LATERALE € 30
SECONDO VERDE € 28
PRIMO BLU € 35
SECONDO BLU € 28

 

Fonte: inter.it

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