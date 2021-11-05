UFFICIALE – I prezzi di Inter-Napoli sono da match di Champions

In attesa di giocare la giornata numero 12 di campionato, si pensa già al big-match che si giocherà al “Giuseppe Meazza” di domenica 21 Novembre alle ore 18,00 tra l’Inter e il Napoli. Ecco i prezzi del big-match
|POLTRONCINA ROSSA CENTRALE
|€ 185
|POLTRONCINA ROSSA (O-S)
|€ 155
|POLTRONCINA ROSSA (N-T)
|€ 135
|PRIMO ROSSO CENTRALE
|€ 110
|PRIMO ROSSO
|€ 95
|1 ROSSO LATERALE
|€ 55
|SECONDO ROSSO CENTRALE
|€ 45
|SECONDO ROSSO
|€ 40
|TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160
|€ 125
|TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 162
|€ 125
|TRIBUNA ARANCIO 158
|€ 100
|TRIBUNA ARANCIO 164
|€ 100
|POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE X
|€ 120
|POLTRONCINA ARANCIO CENTRALE
|€ 100
|POLTRONCINA ARANCIO
|€ 80
|PRIMO ARANCIO
|€ 65
|1 ARANCIO LATERALE LATO BLU
|€ 45
|1 ARANCIO LATERALE FAMILY
|€ 45
|€ 20
|SECONDO ARANCIO CENTRALE
|€ 40
|SECONDO ARANCIO
|€ 35
|SECONDO ARANCIO LATERALE
|€ 30
|SECONDO VERDE
|€ 28
|PRIMO BLU
|€ 35
|SECONDO BLU
|€ 28
Fonte: inter.it