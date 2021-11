UFFICIALE – I convocati del Belgio. Ritorna nella lista Mertens

In vista delle due sfide di qualificazioni per i prossimi mondiali in Qatar 2023 contro Estonia e Galles, il c.t. del Belgio Martinez ha diramato la lista dei convocati. Ritorna Mertens, mentre out l’ex Inter Lukaku.

Portieri: Koen Casteels, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels.

Difensori: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate, Jan Vertonghen.

Laterali: Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers.

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Dennis Praet, Albert Sambi Lokonga, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Attaccanti: Christian Benteke, Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Dries Mertens, Leandro Trossard, Divock Origi, Dante Vanzeir.

La Redazione