Tutti concordi: Spalletti mantiene le promesse e gliene mancano sei!

Vince. E vince con 6 assenti. Stamattina i quotidiani, entusiasti di Spalletti, non possono non dare il giusto merito al tecnico del Napoli che riesce a tenere tutti sul pezzo e ad adattare la sua squadra a qualsiasi occasione. Il Mattino ed il CdS concordano con la valutazione da dare al mister di Certaldo.

7 Spalletti (Il Mattino)

Mantiene le promesse. Aveva detto che il Napoli avrebbe giocato per vincere, e così è. Aveva detto che avrebbe fatto giocare tutti i 15 giocatori di movimento portati in Polonia, e così è. Aveva detto che la sua squadra ci teneva all’Europa League e la risposta data dal campo non lascia spazio a eventuali dubbi. Senza Insigne, Mario Rui, Fabian Ruiz e Osimhen non cambia la mentalità della squadra.