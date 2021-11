Serie A/ Empoli-Genoa 2-2: Bianchi salva la panchina di Ballardini!

Dopo un primo tempo a ritmi contenuti, sbloccato da un episodio, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 62esimo, Zurkowski scappa sulla fascia destra e mette la palla in mezzo sul dischetto del rigore, dove arriva Di Francesco che stoppa e insacca. Al 66esimo, Henderson prova un tiro-cross con il pallone che sibila di pochissimo a lato. Al 70esimo, cross di Henderson su punizione, arriva Tonelli che da posizione defilata conclude fuori. Passa un minuto e Zurkowski servito da Parisi, si accentra e dai 25 metri calcia con il sinistro insaccando all’angolino. Al 77esimo, Ghiglione prova con il destro da posizione molto defilata, Vicario devia facilmente. All’89esimo, Bianchi smarcato daq Caicedo in area di rigore, va di sinistro e realizza il goal del pareggio. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match!

Gran rimonta dell’Empoli, dopo una partita in cui nel primo tempo il Genoa era passato in vantaggio su un episodio, ma nel secondo tempo è stato un exploit degli azzurri, anche grazie ai cambi di Andreazzoli, che hanno ribaltato il match, fino al goal del pareggio di Bianchi, che ha salvato probabilmente Ballardini dall’ esonero. Migliori in campo Zurkowski per l’Empoli e Bianchi per il Genoa.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi ( 79′ Ismajli ), Tonelli, Viti, Marchizza ( 59′ Parisi ); Haas ( 59′ Zurkowski ), Stulac ( 59′ Ricci ), Bandinelli; Henderson, Di Francesco, Pinamonti. All.: Andreazzoli

Genoa (3-4-2-1): Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi ( 75′ Ghiglione ), Badelj, Rovella ( 69′ Behrami ), Cambiaso ( 78′ Melegoni ); Galdames ( 75′ Bianchi ), Sturaro ( 69′ Kallon ); Caicedo. All.: Ballardini

Ammonizioni: 27′ Rovella (G), 64′ Sturaro (G), 74′ Masiello (G), 83′ Vasquez (G)

Marcatori: 12′ rig. Criscito (G), 62′ Di Francesco (E), 71′ Zurkowski (E), 89′ Bianchi (G)