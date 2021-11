Sacchi sulle due capolista: per il Napoli sceglie di fare il sociologo

Il Napoli, pur essendo lanciatissimo sia in campionato che in Europa, non convince ancora appieno Arrigo Sacchi che, si lancia a fare il sociologo: “Mi hanno impressionato con il Bologna, ma molto meno con la Salernitana – ha detto l’ex tecnico a Tuttosport -. La storia dice che non è semplice vincere a Napoli, l’aspetto sociologico incide. Il tempo dirà”. Per il Milan, invece, ritorna a fare l’ex allenatore: “È un collettivo magnifico nel quale c’è collaborazione e sinergia. Contro la Roma, la scorsa settimana, i rossoneri hanno giocato un gran calcio. Ragazzi contestati fino a due anni fa, come Kessie e Calabria, oggi sono protagonisti, Kjaer è diventato un campione, Leao sta venendo fuori alla grande. Pioli è stato bravissimo: ha dato uno stile”.