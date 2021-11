Poker in rimonta per un Napoli che vuole anche l’Europa

Il Napoli la vince in rimonta con un poker. Dopo essere andato in svantaggio, la riscossa è guidata da Zielinski, che si procura e trasforma il rigore dell’1-1. Il secondo penalty della serata lo realizza Mertens con un cucchiaio, il Napoli poi dilaga con il 3-1 di Lozano e la rete gioiello di Ounas, destro al volo, dopo essersi spostato il pallone con il sinistro per scavalcare il suo diretto marcatore. Tutti gli azzurri rispondono bene dopo la falsa partenza ed il gol iniziale di Emreli, il Napoli reagisce diventando padrone della partita e diventa devastante nel secondo tempo. Bene Juan Jesus da terzino sinistro, funziona Demme a centrocampo, si battono con generosità Lozano e Petagna. E poi ancora una volta funzionano i cambi: quelli che sono subentrati hanno dato un impulso importantissimo alla squadra nel momento in cui la partita era ancora sull’1-1. Politano si è guadagnato il rigore del 2-1 e sulla fascia destra ha fatto la differenza, Mertens ha segnato dal dischetto, Ounas ha chiuso la goleada con un colpo di classe bellissimo, Lobotka è entrato bene in partita al posto di Demme, fino a quel momento brillante protagonista, e Zanoli nel finale ha spinto subito sulla fascia sinistra facendosi notare per le sue qualità tecniche. Con la doppia vittoria in due settimane sul Legia Varsavia la squadra di Spalletti è tornata prepotentemente in corsa per passare da prima nel girone che le consentirebbe di approdare direttamente agli ottavi di finale.

Il Mattino