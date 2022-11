ONE STATION RADIO – W. Pettinati (dir. calciodonne.it): “Il Napoli femminile? Ecco cosa serve per tornare come prima”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotta da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuto il direttore di calciodonne.it Walter Pettinati. “Il Napoli femminile? Premettendo che l’auspicio sia quello che il calcio campano possa andar bene e restare a lungo in massima serie. Io penso che negli ultimi anni il club azzurro abbia cambiato ben 4 squadre ed effettuando scelte discutibili. Penso che sarebbe importante il ritorno delle persone che hanno reso la società forte, solo così potrà ottenere risultati. Gli esoneri di Tesse e Morace? Purtroppo anche nel calcio femminile sta venendo fuori il mal costume di esonerare gli allenatori alle prime difficoltà e così si sta facendo. Io ad esempio all’A.s. Roma, pur facendo i complimenti per il lavoro di Betty Bavagnoli, io avrei confermato Fabio Melillo per una questione di continuità. Infine è giusto che il movimento femminile sta traendo giovamento con l’avvento del maschile e in alcuni casi i risultati si stanno vedendo, ma è anche vero che è un’arma a doppio taglio. Vediamo come andrà con il passare del tempo con l’avvento del professionismo in Italia”