Note positive azzurre: l’esordio di Zanoli, il recupero di Fabian

Note positive azzurre – Serata di Varsavia da ricordare per il Napoli e per Zanoli, all’ esordio europeo. Spalletti lo ha inserito a dieci minuti dalla fine al posto di Petagna e ha giocato largo a sinistra. Alcuni numeri interessanti, una buona spinta, qualità tecnica e spunto, oltre ad una personalità già evidente. Chiama e vuole palla e quando occorre se la vca a riprendere. Intanto, in vista della sfida di domenica al Verona, tornerà disponibile Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ha saltato per motivi precauzionali la sfida in terra polacca. Il suo rendimento finora è stato molto positivo e lo spagnolo ha segnato anche tre gol, due in traferta al Ferraris contro Genoa e Sampdoria e uno in casa contro il Bologna. Finora si è disimpegnato benissimo da regista nel Napoli di Spalletti.

Il Mattino