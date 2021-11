Napoli in ginocchio a Varsavia sotto i fischi dei tifosi polacchi

I tifosi del Legia hanno fischiato sonoramente. Il Napoli, prima del fischio d’inizio match, si è inginocchiato contro il razzismo. La bolgia polacca non ha gradito, ma quello è stato l’unico momento che ha visto gli azzurri in ginocchio. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Dopo un tempo pieno di errori e timidezze non era semplice riprendersi in uno stadio che è una vecchia fossa dei leoni – pure troppo, fischiano tutti il Napoli in ginocchio per il Black Lives Matter: la squadra non perde la bussola fra le ondate di un Legia sospinto dal tifo e con un atteggiamento decisamente più aggressivo rispetto alla partita di due settimane prima al Maradona”.