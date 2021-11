Il Napoli ai voti: cucchiaio con dedica per Mertens. Faccia tosta per Zanoli

Il Napoli cala il poker a Varsavia, per il quarto match del girone C di Europa League e balza al primo posto in solitaria. Eppure sono i polacchi a segnare con Emreli che sfrutta al meglio la giocata di Mladenovic. Gli azzurri sfiorano il pareggio con Zielinski, il centrocampista coglie la traversa su assist di Lozano. Anche Elmas cerca la rete, ma para il portiere di casa. Nella ripresa i partenopei cambiano marcia e pareggiano su calcio di rigore con Zielinski, calciando di potenza. Il match è a senso unico e arriva la seconda rete, ancora dal dischetto con il cucchiaio di Mertens con dedica alla nascita del primogenito. Nel finale arrivano le reti di: Lozano a porta vuota e la magia con sombrero di Ounas. Nelle pagelle della gara del “Pepsi Stadium”, match sufficiente per Demme e Anguissa.

Spalletti (all.) 7 – Gliene mancano sei, ma che fa! Lascia che scivoli via il primo tempo, poi chiede al Napoli di vincere e divertire. Spettacolo allo stato puro!



Meret 6 – Begli amici, là davanti: dopo 10’, è battuto. Come se ce l’avessero con lui.

Di Lorenzo 6,5 – Fa il matto, l’ala aggiunta, ha forza nelle gambe e idee che servono per soffocare Luquinhas.

Rrahmani 6 – Chiude lo spazio, sul gol, sperando che qualcuno dietro dìa una mano. Ma quel qualcuno non c’è. Poi è sicuro.

Koulibaly 6 – Leggera sufficienza in un palleggio, poi il controllo di situazioni mai seriamente incandescenti.

Juan Jesus 6 – A disagio più nell’impatto con il ruolo che su Kastrati. Ma è tanta, tanta, tanta buona volontà.

Demme 6 – Il Napoli ruota intorno a lui, nel suo palleggio, nella quantità industriale di tocchi: peccato, per lui, che ci sia sempre il secondo e anche il terzo.

Lobotka (20’ st) 6 – Dopo 67 giorni, la gioia di esserci, di sentire l’aria.

Anguissa 6 – Avendo abituato a livelli stratosferici, la «normalità» stupisce. E’ distratto sul’1-0 e Mladenovic lo lascia lì..

Lozano 7 – Dovrebbe andare a coprire quando Mladenovic parte e invece è passivo. Poi entra nello schema, chiude con il 3-1 e rincorre pure il vento.

Ounas (37’ st) 7 – Sombrero e volée: applausi

Zielinski 7 – Il calcio a modo suo: di un’eleganza che conquista. Ah, poi: traversa, rigorino conquistato e segnato e illuminazioni natalizie.

Mertens (27’ st) 7 – Il cucchiaino sul rigore e la dedica per il bebé in arrivo. Anche lui c’è, perché il 3-1 lo ispira da lontano.

Elmas 6 – Sembra marginale, largo oppure vuoto quando taglia. Ma quando si scalda, taglia, sente Zielinski, lo lancia per andare sul dischetto.

Politano (20’ st) 6 – La verve che serve per prendersi il campo in ampiezza e far ammattire il Legia da quella parte.

Petagna 6,5 – Una volta, di petto, apre l’area ad Elmas, l’assist per Lozano: basta, no?

Zanoli (37’ st) 6 – Bella faccia tosta! E bella la corsa. In pochi minuti, segnali.

A. Giordano (CdS)