Il Mattino – Mertens, undici metri di felicità doppia

Ieri sera il Napoli è passato in testa al girone di Europa League battendo il Legia Varsavia per 1-4. Nel secondo tempo Spalletti ha effettuato quei cambi che hanno dato il guizzo giusto, come l’ingresso di Mertens, e Politano, e poi Ounas. Insomma tutti promossi a pieni voti da Il Mattino.

6 Lobotka

La bombola di ossigeno che serviva al centrocampo del Napoli. Senza Fabian e con Demme ancora in fase di rodaggio, lo slovacco si piazza al fianco di Anguissa a metà ripresa per fare gioco e far salire la pressione degli azzurri. Non avrà il fisico da fotomodello, ma in mezzo al campo dice la sua.

6,5 Politano

Premiato per il coraggio. Si fionda su un pallone che sembrerebbe perso e rischiando di prendere una scarpata in faccia si procura il secondo rigore della serata per il Napoli. Entra con il giusto piglio e infatti le sue giocate sono preziose per ribaltare una partita che si era messa male nel primo tempo.

6,5 Mertens

Undici metri di felicità doppia: perché con il suo rigore il Napoli mette la freccia sul Legia e poi può festeggiare con il pollicione in bocca per l’arrivo del primo figlio. Spalletti gli chiede di galleggiare alle spalle di Petagna e lui si mette al servizio della squadra dispensando qualche bella giocata.

6 Zanoli

Giovane e coraggioso. Gioca stabilmente nella metà campo avversaria e per questione di centimetri non ci mette lo zampino in uno dei gol del Napoli. Mattoncino dopo mattoncino sta costruendosi una credibilità all’interno della squadra: polmoni e polpacci molto utili alla causa.

6,5 Ounas

Argento vivo, anzi vivissimo. Ogni volta che ha la palla tra i piedi non sai mai cosa può venire fuori. Le sue non sono mai giocate banali, perché guarda e punta la porta da ogni angolo del campo. Il gol è un piccolo grande capolavoro: tocco col sinistro, hop, palla sulla testa del difensore e tiro di destro.