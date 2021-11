Il Mattino – Legia-Napoli, tutta la difesa ottima, ma “date una medaglia a Di Lorenzo”

Il Napoli ha battuto il Legia Varsavia ieri sera per 1-4, posizionandosi così in testa allo girone di Europa League. La squadra di Spalletti, dopo un primo tempo sotto tono, ha giocato la ripresa in maniera eccellente, nonostante mancassero pedine importanti come Insigne, Fabian, Osimhen e Mario Rui. E a proposito di difesa, Il Mattino dà i voti a questo reparto azzurro, dove spicca l’eccellente prestazione di Di Lorenzo.

6 Meret

Il vero pericolo della serata è il freddo del congelatore polacco. Perché se fosse per gli attaccanti del Legia le cose non andrebbero malissimo. Per evitare il gol del vantaggio polacco ci vorrebbero solo i superpoteri, mentre l’ordinaria amministrazione gli riesce senza alcun tipo di problema.

6,5 Di Lorenzo

Date una medaglia a quest’uomo. Inesauribile corridore della fascia, non si risparmia mai. Sale, scende, attacca, difende, salta l’uomo, salta di testa: ininterrottamente dall’inizio della stagione. Prima o poi gli chiederanno anche di caricare e scaricare le borse dal pullman e distribuire le casacchine in allenamento.

6,5 Rrahmani

Che sia attento e puntuale nelle chiusure non fa nemmeno più notizia. D’altra parte se ha soffiato il posto da titolare a Manolas un motivo valido ci deve pur essere. Prove generale da leader in vista del Verona senza Koulibaly, e seppur l’esame fosse da scuole elementari, il risultato è incoraggiante.

6,5 Koulibaly

Gli attaccanti del Legia si divertono a giocare a nascondino, ma Kalidou li va a pescare uno ad uno facendogli capire che dopo il gol a freddo nel primo tempo, da quelle parti non si dovrà far vedere più nessuno. Per un’ora abbondante rischia di morire di solitudine: ringrazia Rrahmani e Meret per la compagnia.

6 Juan Jesus

Utile rincalzo sulla sinistra. Non è un terzino naturale, ma sa calarsi nella parte senza problemi, anche perché da quelle parti si possono dormire sonni tranquillissimi. Aiuta i compagni nella costruzione e raramente si spinge al di là della linea di centrocampo. Mette minuti nelle gambe in vista di domenica.