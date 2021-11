Guglielmo Stendardo, Avvocato: “Spalletti? Soprattutto ha dato equilibrio…”

A “Marte Sport Live”, Guglielmo Stendardo, ex Calciatore, ora Avvocato:

“Napoli-Verona non è semplice perché loro giocano uomo contro uomo. Squadra cambiata letteralmente dopo le prime giornate, grazie a Tudor. Da quando c’è lui, ha perso soltanto una volta. E’ una squadra molto temibile. In questo momento Simeone come la tocca fa gol. Serve approccio determinato da parte dei calciatori. Ma sono convinto che Spalletti starà preparando la partita attentamente. Senza Koulibaly, sicuramente non sarà la stessa difesa. Parliamo di uno dei migliori difensori al mondo. Un leader non solo in campo ma anche fuori. Un simbolo contro il razzismo. Sta facendo cose importantissime a Napoli. Il vero grande acquisto è la conferma di Koulibaly a Napoli. Lui, insieme ad Anguissa ed Osimhen, è la base per questo Napoli. Spalletti ha riportato entusiasmo. L’ultima stagione è stata deludente. Oggi il Napoli gioca con idee chiare. Ed un’identità ben precisa. Ha valorizzato tutti gli uomini della sua rosa. E ha creduto in alcuni calciatori che l’anno scorso non erano stati brillantissimi. Dando la chance a giocatori come Fabian Ruiz di trovare la loro collocazione. Soprattutto ha dato equilibrio, che è alla base di ogni successo. Ovviamente non è tempo di proclami, perché mancano tantissime partite. Ma, certamente, il Napoli è la candidata numero 1 alla vittoria del titolo. Chi ha la fortuna di arrivare a Napoli, sa benissimo di avere dalla sua una tifoseria. Che, nei momenti meno belli, sarà sempre il valore aggiunto”.