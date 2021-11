Gli azzurri “SOCIAL” Da KK a Politano è un sorriso comune

«Vittoria di carattere e di qualità», scrive Koulibaly sul suo profilo Twitter. Il comandante di Spalletti, protagonista a Varsavia contro il Legia della solita prova perfetta in fase difensiva e nell’impostazione della manovra: il difensore senegalese capitano contro il Legia, al posto dell’indisponibile Insigne che dovrebbe rientrare quasi certamente contro il Verona (dopo aver saltato per motivi precauzionali in seguito ad un affaticamento muscolare le sfide contro Salernitana e Legia Varsavia), partita quella di domenica in cui invece sarà Kalidou a mancare per squalifica (la prima partita che sarà costretto a saltare per il cartellino rosso nel derby contro la Salernitana: Di Lorenzo è l’unico tra gli azzurri ad aver giocato finora tutte le partite dal primo all’ultimo minuto).

I COMPLIMENTI DI OSIMHEN E tra oggi e domani si deciderà sulla disponibilità di Osimhen per il match contro la formazione allenata da Tudor: Victor è stato costretto a saltare anche il match di Europa League contro il Legia Varsavia dopo il derby contro la Salernitana per un problema muscolare. «Bravissimi ragazzi», ha scritto sul suo profilo twitter. La decisione sul suo impiego nel match di domenica al Maradona verrà presa al termine dell’allenamento di rifinitura («Victor sta già meglio, si è allenato, lo valuteremo», ha detto il direttore sportivo Giuntoli a Sky nel prepartita).

L’ESULTANZA DI JUAN JESUS Buona prova anche di Juan Jesus che è rimasto in campo per tutto il match mostrando una buona condizione: prova positiva al posto dello squalificato Mario Rui. «Grande vittoria di carattere, abbiamo dimostrato ancora nostro valore di gruppo e squadra forte. Bravi ragazzi», ha scritto sul suo profilo twitter il difensore brasiliano, un jolly difensivo che domenica è il candidato numero uno per sostituire lo squalificato Koulibaly e giocare in coppia con Rrahmani tra i protagonisti anche contro il Legia Varsavia e che ha schierato il quinto gol del Napoli (il suo colpo di testa è stato parato con un grande intervento dal portiere polacco Miszta). Il rientro di Manolas è previsto dopo la sosta, come quello di Malcuit.

LA GIOIA DI POLITANO

Entrato nel secondo tempo e subito determinante: Politano si è guadagnato il rigore trasformato da Mertens, il secondo della serata per il Napoli. L’ex interista ancora una volta ha dimostrato di riuscire a fare la differenza sia quando gioca dal primo minuto sia quando entra a partita in corso. «Un secondo tempo stratosferico. Una rimonta da grande squadra. Primo posto del girone. Serata perfetta, serata da Napoli», ha scritto sul suo profilo facebook.

