[Formazioni] Napoli/Verona, Juan Jesus al fianco di Rrahamani. Dubbio a centrocampo per Tudor

Dopo il successo di Varsavia, il Napoli da oggi si proietterà già alla sfida contro l’Hellas Verona, una delle rivelazioni del campionato. Per Spalletti sarà una giornata importante a livello di infermeria, dove si valuteranno le condizioni di Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. C’è un cauto ottimismo per tutti e tre, meno invece per Manolas. Al posto dello squalificato Koulibaly è pronto per Juan Jesus al fianco di Rrahamani. Per il tecnico degli scaligeri Tudor è in forte dubbio Ilic a centrocampo, pronto Tameze. Per il resto l’attacco sarà composto da Caprari, Barak e Simeone come terminale offensivo.

Fonte: CdS