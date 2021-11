Europa League, brutti episodi per Napoli e Lazio

L’edizione odierna del Corriere della Sera parla degli episodi accaduti nelle gare di Europa League delle italiane: “Lazio e Napoli sono accomunate da qualcosa di poco piacevole. In Polonia l’arbitro raccoglie da terra, nel finale, una delle bottigliette piovute in campo dagli spalti; in Francia la partita viene interrotta per 90’’ sul finire del primo tempo perché Luis Alberto non riesce a avvicinarsi alla bandierina dell’angolo, anche lui fermato da quello che gli piove in testa”.