Da Fabian Ruiz a Osimhen, c’è un cauto ottimismo in vista del Verona

Dopo il successo di ieri a Varsavia del Napoli per 1-4, la testa e le gambe saranno proiettate al match di domenica in casa contro l’Hellas Verona. Saranno monitorate le condizioni fisiche di Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. C’è cauto ottimismo per tutti e tre da parte dello staff medico, ma ovviamente bisognerà agire con il massimo della cautela. Anche Manolas bisognerà capire se potrà far parte della lista dei convocati, ma rispetto ai primi tre, il difensore greco non sarà semplice poterlo inserire nella lista dei convocati.

Fonte: Il Mattino