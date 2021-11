Crudeli: “Non capisco la mancanza di entusiasmo di Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Tiziano Crudeli, giornalista.

“In ambito Milan c’è entusiasmo, ma con i piedi piantati per terra, l’ultima prestazione non convincente ha generato dubbi sullo scudetto. A Napoli non capisco perché non ci sia entusiasmo, ha tutto per vincere, soprattutto la difesa più forte del campionato, oltre a un centrocampo di assoluta qualità rinforzato con Anguissa. Davanti ci sono diversi giocatori che possono fare gol, tante soluzioni offensive e una qualità di gioco tra le migliori in assoluto. Derby? Test importante per i rossoneri perché l’Inter ha un’organizzazione di gioco eccellente però spesso e volentieri si fa poi infilare dalle ripartenze, quindi non ha ancora un equilibrio tattico. Però ha un potenziale eccellente che può mettere in difficoltà il Milan, che deve recuperare alcuni giocatori e giocare al massimo delle proprie possibilità. La vittoria nel derby sarebbe un’iniezione di fiducia straordinaria. Con vittoria di Napoli e Milan sarebbe fuga? L’anno scorso il Milan è stato davanti in campionato per 21 giornate e poi non l’ha vinto. Vanno valutate varie cose nell’arco del campionato. Allo stato attuale delle cose il Napoli è favorito più del Milan”.