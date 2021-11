Cds – Sombrero, volèe e cucchiaini: non chiamatela panchina!

Chi subentra dimostra ancora una volta di esserci. Esserci eccome. E non chiamatelo turnover e non chiamatela panchina. L’impronta di chi entra a partita in corso lascia il segno nella sera di Varsavia. I voti del CdS:

Ounas (37’ st) 7

Sombrero e volée: applausi

Mertens (27’ st) 7

Il cucchiaino sul rigore e la dedica per il bebé in arrivo. Anche lui c’è, perché il 3-1 lo ispira da lontano.

Politano (20’ st) 6

La verve che serve per prendersi il campo in ampiezza e far ammattire il Legia da quella parte.

Zanoli (37’ st) 6

Bella faccia tosta! E bella la corsa. In pochi minuti, segnali.