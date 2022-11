CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolinline.com): “Zanoli? Presto debutterà titolare in azzurro. Le insidie della sfida contro il Verona”

Nel corso del programma di Canale 8 “Linea calcio” condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Spalletti? E’ entrato nella testa dei giocatori, sin dal primo momento che è arrivato a Napoli, considerando tutti gli elementi della rosa titolari. Questo aspetto alla lunga porterà dei grandi benefici. Su Zanoli dico che ha ampi margini di crescita. Lui nasce come terzino destro, ma anche a sinistra sta dimostrando tutto il suo valore. Bene nel finale contro il Legia Varsavia, ma anche la personalità nel finale di gara a Salerno, dove c’era da stringere i denti. Non mi stupirebbe se il ragazzo classe 2000 nato a Carpi, possa essere presto titolare, campionato o Europa League. Mister Spalletti lo stima tanto e vedo in questo ragazzo uno con la testa sulle spalle. L’Hellas Verona? Da quando è arrivato Tudor, la fase realizzativa degli scaligeri è inferiore solo al Bayern Monaco. Gli azzurri dovranno scegliere il momento giusto per attaccarli, senza frenesia, anche se non è nelle corde di questa squadra. Non subire la loro linea di pressione e colpirli alla distanza, dove hanno avuto cali nei finali di gara. Da oggi sono usciti i prezzi di Inter-Napoli, sono da Champions, per un match, dopo la sosta che varrà tanto per i primissimi posti della classifica”.

