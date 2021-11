C. Giuntoli: “Mercato di Gennaio? Valutiamo un paio di situazioni e poi decideremo”

Non soltanto Europa League. Anzi: archiviata Varsavia, i riflettori sono già puntati sulla partita di domenica con il Verona, l’ultima prima della sosta, e dunque sul recupero degli uomini esclusi dalla trasferta polacca. Uno su tutti, Osimhen: «Nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro, però dovrebbe essere una cosa leggera», ha spiegato il ds Giuntoli. Osi, per la precisione, ha rimediato una contrattura al polpaccio destro dopo il Bologna e oltre alla sfida con il Legia ha saltato anche il derby con la Salernitana. «Siamo fiduciosi: si è allenato con gli altri compagni rimasti a Napoli e non resta che aspettare. Ripeto, vedremo domani”. Finale dedicato al mercato di gennaio: «Ghoulam migliora e valutiamo Zanoli, ma se ci saranno opportunità magari le coglieremo. Oppure no, chissà: noi crediamo di poter andare avanti così».

Fonte: CdS