Borghi, giornalista: “Napoli-Verona? Mi aspetto una gara spettacolare”

Su Radio Marte, è intervenuto Stefano Borghi, giornalista, ecco le sue parole: “Ieri anche nel primo tempo il Napoli aveva fatto bene, il gol è un po’ un fulmine a ciel sereno per una bell’azione della Legia. Il Napoli ha avuto tante occasioni, poi nel secondo tempo ha cambiato marcia ed è giusto anche il punteggio, si è vista la differenza contro questa squadra che prima era in vetta al girone. Il Napoli non è solo un blocco di titolari importante ma ne ha 15-16. Napoli-Verona? Ho commentato l’Hellas contro la Juve, squadra in salute e con soluzioni offensive. Partita difficile, anche se vogliamo c’è una pressione psicologica per la gara dell’anno scorso e giocare prima del derby. Queste cose incidono. Aggiungiamo anche che il Napoli recupererà probabilmente Insigne, Osimhen e Fabian Ruiz contro una squadra che ti mette alla frusta. Mi aspetto una gara brillante e spettacolare, il Napoli dovrà dimostrare anche di avere le gambe, poi arriva la sosta. Credo che ci divertiremo tutti. Con Osimhen in campo cambierebbe molto: gli puoi dare palla addosso o in profondità e sai che arriverà sempre prima degli altri. Dipende dalla condizione, voglio però considerare anche il contributo dato da Petagna. Si sta rivedendo anche il miglior Zielinski, l’unico dubbio sarà la tenuta dei centrali senza Koulibaly, sarà una gara su livelli di spettacolarità interessanti”.