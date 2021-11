Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Legia-Napoli: “final-Mertens”

Approfondimento su Dries Mertens, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Europa League, l’attaccante è entrato al 73′ minuto, contro il Legia Varsavia. E viene da dire finalmente Mertens.

Zona di gioco

Seppur ha giocato poco più di 15 minuti, l’attaccante azzurro si è mosso bene in campo. Facendo movimento e creando spazi per i compagni. Mertens dopo un periodo non proprio facile sta riprendendo la forma alla quale ci aveva abituati; ci vorrà ancora tempo per poterlo vedere giocare una intera partita. Ma il belga sta lavorando sodo per l’interesse comune.

Tocchi effetttuati

Questo il grafico dei tocchi effettuati dall’attaccante azzurro. Il più importante è quello sul calcio di rigore che porta in vantaggio i suoi. Dries con i suoi 14 tocchi su 872 totali del Napoli, ha dimostrato che con pochi tocchi può far la differenza. Con una percentuale di precisione dei passaggi dell’85,7% risulta essere il 12 degli azzurri; dimostrazione dell’accuratezza che Spalletti ha portato a questo Napoli.

Conclusioni dell’approfondimento

L’attaccante belga finalmente torna al goal, il suo ultimo è in Serie A, risale al 22 aprile 2021, contro la Lazio. Mentre l’ultimo in Europa League risale al 3 dicembre 2020, contro l’AZ Alkmaar. Ed è finalmente tornato al goal, ma lo ha fatto a modo suo, con la sua freddezza di sempre; un cucchiaio su un rigore che avrebbe portato in vantaggio i suoi. Non è da tutti fare un cucchiaio, non è da tutti farlo in trasferta, non è da tutti farlo per portare in vantaggio la propria squadra. Quel rigore è il sintomo che la squadra di Spalletti sta bene mentalmente; con questo particolare di non poco valore, Dries sta giocando e rendendosi disponibile quando viene chiamato in campo. Ha voluto festeggiare il goal dedicandolo al pancione della moglie Kat. Il tecnico, Spalletti, non vorrà far a meno di Dries, soprattutto in questo momento dove il belga sta entrando in condizione, e chissà magari proprio contro il Verona potrà “vendicare” quanto accaduto l’anno scorso.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®