Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Conosciamo meglio Zanoli

Approfondimento su Alessandro Zanoli, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Europa League, il difensore è entrato all’83 minuto.

Zona di gioco

Ecco il grafico del terzino che ieri è subentrato a Petagna, al minuto 83′. Il terzino di natura destra ieri si è messo sulla zona sinistra del campo. Ha giocato più da esterno di centrocampo che da terzino. Ormai Zanoli è integrato nella squadra già dalla preparazione; Spalletti sembra dargli qualche chance ed il ragazzo sembra rispondere bene; migliorando ed aumentando il minutaggio. Bisognerà capire bene anche il mister dove lo vede e soprattutto cosa gli starà insegnando, ma le capacità di adattamento del ragazzo sembrano dargli ragione.

Tocchi effettuati

Ecco il grafico dei tocchi del giovane Zanoli che ha registrato ben 18 tocchi su 872 del Napoli; più di Mertens, ma soprattutto più di Meret. Ha effettuato anche 13 passaggi su 680 totali con una percentuale del 76,9% di passaggi riusciti. Chiudendo con una votazione finale del 6,36 su 10.

Conclusioni dell’approfondimento

Pochi minuti alla volta ed il giovane Zanoli sta dimostrando di poter essere aggregato a questa squadra. Seppur non sta giocando nel suo ruolo naturale ovvero da terzino destro; ma si sta adattando alle esigenze della squadra e del mister, facendolo anche bene.

Mister Spalletti sta facendo un ottimo lavoro con il giovane terzino, non buttandolo subito tra gli “squali” dove potrebbe rischiare di bruciarsi; ma inserendolo piano piano nel mondo dei grandi, seppur nella stagione 2020/2021, con il Legnano ha fatto bene. Giocando ben 35 partite sulle 38, ma soprattutto giocando titolare 31 partite e subentrato per 4 volte. Giocando anche la finale playout contro il Ravenna, facendo restare la squadra in Lega Pro. Insomma il terzino è su un treno in corsa, e non ha voglia di scendere, ora sta tutti nelle sue mani farsi trovare pronto nei momenti importanti. Chissà magari rivedremo qualche minutaggio maggiore per il terzino, o addirittura lo vedremo nel suo ruolo naturale.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

