Agostinelli: “L’attacco della profondità è drammatico per le difese alte”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Agostinelli, opinionista.

“Osimhen ha caratteristiche che gli altri attaccanti del Napoli non hanno. Lui attacca la profondità più degli altri, Petagna è fisicamente forte, ma l’attacco della profondità con le difese alte diventa drammatico 05per gli avversari: o leggi prima o lui arriva prima sulla palla. Senza nulla togliere a Mertens, perché credo che Napoli gli debba una standing ovation. Per me lui è una sottopunta, anche se dubito che Spalletti possa variare modulo adesso. Legia, in difficoltà o meno, poco importa, perché se le partite non le prendi con concentrazione rischi pure con una squadra di Serie B. L’anno scorso a maggio il Verona era in vacanza e ha fatto perdere una Champions League al Napoli. Se non ci sono le motivazioni si può perdere con chiunque”