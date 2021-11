A Varsavia splendono futuri papà e profeti in patria: e non solo

Polacco profeta in Polonia: con il carisma dei leader si è andato a prendere il pallone dopo il fischio dell’arbitro per il rigore concesso e lo ha trasformato. Poi, rientra e splende Ounas. C

he gol ha fatto? Ha preso in prestito il sombrero da Lozano per saltare il difensore del Legia e con il destro ha stampato il pallone alle spalle del portiere. Si è fatto trovare pronto, proprio come Lozano che ha saputo raccogliere l’assist di Petagna e mettere anche il suo sigillo sulla vittoria del Napoli.

L’ ultima volta era il 22 aprile 2021. Quel giorno Dries Mertens aveva fatto gol con la maglia del Napoli. Ieri è tornato a festeggiare e non con un gol banale perché è quello che serve agli azzurri per ribaltare la partita di Varsavia. Arriva con un rigore pesante che diventa preludio di una festa speciale.Ha festeggiato il gol e la futura paternità Dries Mertens che in una sola notte ha riempito il cuore di gioia ed entusiasmo ed ha mandato un messaggio chiarissimo a Luciano Spalletti visto che Osimhen è ancora ai box.Nella serata di “Ciro”