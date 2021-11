Varriale : “Vittoria da primato per il Napoli che cala il poker in Polonia”

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato sul suo profilo Twitter la bellissima vittoria del Napoli sul Legia Varsavia per la fase a gironi di Europa League. “Vittoria da primato per il Napoliche cala il poker in Polonia malgrado le tante assenze. In svantaggio nel primo tempo Spalletti, che azzecca ancora tutti i cambi, la ribalta con 2 rigori (Zielinski e Mertens) e le reti di Lozano e Ounas. Il Migliore Zielinski.”