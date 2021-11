Studio Svizzero-Tedesco: Il Covid in un campo di calcio ha un rischio basso di trasmissione

Il rischio di una trasmissione del Covid in un campo di calcio è minimo e le misure di quarantena generale per le squadre avversarie potrebbero non essere giustificate se non si è verificato alcun contatto ravvicinato fuori dal campo di gioco. Lo rileva una ricerca delle Università di Basilea e Saarland, pubblicata sul British Journal of Sports Medicine. Lo studio è finanziato dalla Federcalcio tedesca. Il team di ricerca ha raccolto dettagli su quasi 1.300 casi sospetti di infezione da coronavirus da campionati professionistici, calcio dilettantistico e club giovanili tra agosto 2020 e marzo 2021. Occorre però cautela: i dati sono stati raccolti prima che la variante Delta diventasse quella dominante. Inoltre, solo le leghe professionistiche hanno condotto regolari test PCR dell’intera squadra. Fonte: CdS