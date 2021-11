SKY – Zielinski: “Il gol su rigore lo sentivo; voglio essere decisivo”

Ha trasformato il primo rigore che ha dato il via alla rimonta del Napoli, Piotr Zielinski. A fine gara interviene ai microfoni Sky: “Due gol consecutivi, diciamo che per me questa dovrebbe essere la normalità, io devo e voglio essere decisivo. Ieri, parlando con il mio procuratore, gli ho detto che se ci fosse stato un rigore, l’avrei tirato e l’avrei segnato. Stasera l’unica nota negativa è stato il gol subito, una sbagliata comunicazione tra di noi, e non deve succedere. Ci siamo ripresi subito e abbiamo recuperato la gara. Non so dove arriveremo, ma siamo un grande gruppo ed una grande squadra e se riusciremo ad essere continui, potremo toglierci belle soddisfazioni!”