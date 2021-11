SKY – Spalletti: “Siamo da montagna e da riviera, ci adattiamo alle partite”

Luciano Spalletti, al termine della gara vittoriosa del Napoli a Varsavia, interviene ai microfoni Sky: “Diciamo che quello che si è soliti definire turnover, ha funzionato. Un po’ ci siamo andati a complicare la vita, ma poi abbiamo lottato e abbiamo vinto meritatamente. Allo stesso modo come siamo stati fortunati sul loro palo, anche noi abbiamo colpito la traversa. Quello che mi è piaciuto maggiormente è stato vedere i ragazzi vogliosi di vincere e concentrati, questo mi ha confermato che alleno un grande gruppo. Mertens è stato bravissimo, non è mica facile entrare e tirare un rigore così, anche Ounas ha fatto un gran gol, Politano è entrato benissimo in partita. In pratica abbiamo dimostrato di essere una squadra sia da montagna che da riviera, cioè sappiamo adattarci ad ogni tipo di partita”