SKY – Mertens: “Bello tornare al gol, certo da fuori non potevo farlo!”

E’ ritornato al gol, Dries Mertens che, dopo la gara di Europa League, si ferma ai microfoni Sky: “Non era facile vincere oggi, loro hanno giocato anche bene, noi abbiamo sbagliato un po’ troppo, poi sono arrivate le occasioni. anche una traversa e siamo riusciti a raddrizzarla. Era un po’ di tempo che non segnavo, la spalla mi faceva male dovevo operarmi, ora sto abbastanza bene, certo, non potevo segnare stando fuori, ma la squadra stava facendo bene, non poteva essere cambiata, quindi ho dovuto aspettare il momento giusto. Per il mio momento personale, bello, volevo fare un gol altrettanto bello e ho deciso di farlo su rigore. L’Europa League ci interessa, la si può giocare bene, ne abbiamo la possibilità, anche perchè con questi 5 cambi si può fare tanto. Io non conoscevo Anguissa, devo dire che è davvero un giocatore eccezionale…”